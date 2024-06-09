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Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi öncesi kulislerde ne konuşuluyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 13:58
Siyasetin gözü kulağı salı günkü görüşmede. Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi öncesi CHP'de Parti Meclisi toplanıyor. Kulislerde neler konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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Görüşme öncesi kulislerde ne konuşuluyor?
Görüşme öncesi kulislerde ne konuşuluyor?
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