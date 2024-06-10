Yardım TIR'ı ile katliam! Katil İsrail askerleri Filistinli kılığında gelerek soykırım yaptı

Katil İsrail ordusunun Hamas'ın 7 Ekim'de kaçırdığı 4 rehineyi kurtarma operasyonu, en az 274 Filistinlinin ölümüne yol açtı. İsrail askerleri kampa 'insani yardım aracı' görünümlü tırlarla geldiği ortaya çıktı. Katil İsrail, böylece Gazze'deki gıda ihtiyacını ve ablukayı tuzak olarak kullanıp 7 Ekim'den sonraki büyük katliamlardan birini yaptı. Öte yandan soykırımın suç ortağı Beyaz Saray rehine kurtarma bahanesiyle yapılan saldırı sonrasında İsrail'i tebrik etti.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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