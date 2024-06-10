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Yardım TIR'ı ile katliam! Katil İsrail askerleri Filistinli kılığında gelerek soykırım yaptı

Katil İsrail ordusunun Hamas'ın 7 Ekim'de kaçırdığı 4 rehineyi kurtarma operasyonu, en az 274 Filistinlinin ölümüne yol açtı. İsrail askerleri kampa 'insani yardım aracı' görünümlü tırlarla geldiği ortaya çıktı. Katil İsrail, böylece Gazze'deki gıda ihtiyacını ve ablukayı tuzak olarak kullanıp 7 Ekim'den sonraki büyük katliamlardan birini yaptı. Öte yandan soykırımın suç ortağı Beyaz Saray rehine kurtarma bahanesiyle yapılan saldırı sonrasında İsrail'i tebrik etti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 07:49
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Yardım TIR’ı ile katliam! Katil İsrail askerleri Filistinli kılığında gelerek soykırım yaptı

Katil İsrail ordusunun önceki gün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybı 274'e, yaralı sayısı ise 700'e yükseldi.

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Yardım TIR’ı ile katliam! Katil İsrail askerleri Filistinli kılığında gelerek soykırım yaptı

İsrail ordusunun 4 rehineyi kurtarma bahanesiyle yaptığı katliamla ile ilgili detaylar kan dondurdu.

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Yardım TIR’ı ile katliam! Katil İsrail askerleri Filistinli kılığında gelerek soykırım yaptı

AMERİKAN HÜCRESİ YARDIM ETTİ

İsrail askerlerinin ABD'nin Gazze'de yardım için yaptığı iddia edilen limanı kullandığı, ABD askerlerinin de baskına katıldığı ortaya çıktı.

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Yardım TIR’ı ile katliam! Katil İsrail askerleri Filistinli kılığında gelerek soykırım yaptı

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, ABD'nin saldırılara destek verdiğini belirterek, "Bir Amerikan birimi, İsrail güçleriyle birlikte çalıştı" ifadelerini kullandı.

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Yardım TIR’ı ile katliam! Katil İsrail askerleri Filistinli kılığında gelerek soykırım yaptı

ABD'li başka bir yetkili ise Axios'a yaptığı açıklamada, saldırıya bir ABD hücresinin yardım ettiğini söyledi.