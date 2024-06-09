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Astronot Tuva Cihangir Atasever uzayda 7 bilimsel deney gerçekleştirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 10:17
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı. Önce dünya yörüngesi çevresine giden Türk astronot, 7 farklı deney yaptı. Ardından Atasever'in içinde bulunduğu yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD'nin New Mexico eyaletine indi.
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7 bilimsel deney gerçekleştirdi
7 bilimsel deney gerçekleştirdi
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