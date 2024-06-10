10 Haziran 2024, Pazartesi
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Şanlıurfa'da bir kadın kuduz köpekleri kaçırdı! Ankara Valiliği açıkladı: Gözaltına alındı
Sosyal medyada 'Köpekvelisi isimli bir hesaptan paylaşım yapan kadın, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bir bölgeden 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Kuduz tanısı koyulan köpeklerin kötü şartlar altında yaşadığını iddia eden kadın, Şanlıurfa'nın başka bir ilçesine geçerek orada köpekleri toplamaya devam edeceğini söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardında Ankara Valiliği kadının gözaltına alındığını açıkladı.