10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30'da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT'linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO'ya göre...

2024 yılının ikinci emekli ikramiyeleri, önümüzdeki hafta 16 milyon emekli için ödenecek. İkramiyeler, maaş miktarından bağımsız olarak eşit şekilde dağıtılacak. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT'liler) bu ödemeyi nasıl alacak? İşte toplamda 42 milyar TL'ye ulaşan emekli ikramiye ödemeleri hakkında bilmeniz gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 08:56
  • 1
  • 13
Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30’da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT’linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO’ya göre...

2024 yılının ikinci emekli ikramiye ödemeleri önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT'liler) da bu ödemelerden faydalanabilecek. Peki emekliye bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte emekli ikramiye rehberi...

  • 2
  • 13
Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30’da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT’linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO’ya göre...

Emekliye İkramiye Rehberi

Milyonlarca emekli ve hak sahibi, yılda iki kez dini bayramlarda ikramiye alıyor. Bu yıl, ikramiyeler yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

Yılın ilk ikramiyesi, geçtiğimiz Nisan ayında emeklilere ödenmişti. 2024 yılı için ikinci ikramiye ödemeleri ise önümüzdeki hafta emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

  • 3
  • 13
Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30’da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT’linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO’ya göre...

Böylece, 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde emekliler ve diğer hak sahipleri ikramiyelerini almış olacaklar.

  • 4
  • 13
Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30’da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT’linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO’ya göre...

Ödemeler 10 ila 14 Haziran arasında gün içinde, tahsis numarasının son rakamına göre emeklilerin hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

  • 5
  • 13
Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30’da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT’linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO’ya göre...

EMEKLİYE İKRAMİYE TAKVİMİ

Emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak.

📍4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;