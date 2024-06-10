Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30'da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT'linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO'ya göre...

2024 yılının ikinci emekli ikramiyeleri, önümüzdeki hafta 16 milyon emekli için ödenecek. İkramiyeler, maaş miktarından bağımsız olarak eşit şekilde dağıtılacak. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT'liler) bu ödemeyi nasıl alacak? İşte toplamda 42 milyar TL'ye ulaşan emekli ikramiye ödemeleri hakkında bilmeniz gerekenler...