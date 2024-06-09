4 rehine için 210 kişiyi katlettiler! A Haber Kudüs'te

Katil İsrail, Gazze'deki Nuseyrat Kampı'nda kanlı rehine operasyonuna imza attı. 4 rehineyi kurtarmak için 210 Filistinli katledildi. Bu durum İsraillilerin meydanlara inmesini yine engelleyemedi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten son gelişmeleri aktardı.

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