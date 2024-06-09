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4 rehine için 210 kişiyi katlettiler! A Haber Kudüs'te

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 11:37
Katil İsrail, Gazze'deki Nuseyrat Kampı'nda kanlı rehine operasyonuna imza attı. 4 rehineyi kurtarmak için 210 Filistinli katledildi. Bu durum İsraillilerin meydanlara inmesini yine engelleyemedi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten son gelişmeleri aktardı.
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