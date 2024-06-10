10 Haziran 2024, Pazartesi
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CHP Kocaeli toplantısında gergin anlar! Taraflar birbirine girdi: "Seni vururum" diyerek saldırdı
Kocaeli'de düzenlenen CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda tansiyon yükseldi ve taraftar birbirine girdi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı’nın kuzeni, "Caner seni vururum" diyerek CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç’a saldırmaya çalıştı. İşte o anlar...