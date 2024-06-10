10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

CHP Kocaeli toplantısında gergin anlar! Taraflar birbirine girdi: "Seni vururum" diyerek saldırdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2024 00:20
Güncelleme:10.06.2024 00:21
Kocaeli'de düzenlenen CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda tansiyon yükseldi ve taraftar birbirine girdi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı’nın kuzeni, "Caner seni vururum" diyerek CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç’a saldırmaya çalıştı. İşte o anlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP toplantısında gergin anlar! Seni vururum
CHP toplantısında gergin anlar! "Seni vururum"
Erdoğan ile görüşme normal değil
"Erdoğan ile görüşme normal değil"
Şehit öğretmenin vefatının 7. Yılı!
Şehit öğretmenin vefatının 7. Yılı!
Erdoğan’dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
Bakan Fidan Rusya’ya gidiyor
Bakan Fidan Rusya'ya gidiyor
Şehadetinin 7. yılı
Şehadetinin 7. yılı
Bakan Fidan ile Haniye bir araya geldi
Bakan Fidan ile Haniye bir araya geldi
Görüşme öncesi kulislerde ne konuşuluyor?
Görüşme öncesi kulislerde ne konuşuluyor?
4 rehine için 210 kişiyi katlettiler
4 rehine için 210 kişiyi katlettiler
DEAŞ’ın mali yapılanmasına darbe
DEAŞ'ın mali yapılanmasına darbe
7 bilimsel deney gerçekleştirdi
7 bilimsel deney gerçekleştirdi
Haftalık trafik denetimi verileri açıklandı
Haftalık trafik denetimi verileri açıklandı
Daha Fazla Video Göster