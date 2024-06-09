Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumuna katılmak üzere yarın ve 11 Haziran'da Rusya'yı ziyaret edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN