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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 15:50
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumuna katılmak üzere yarın ve 11 Haziran'da Rusya'yı ziyaret edecek.
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