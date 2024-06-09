İYİ Parti CHP ile köprüleri attı mı? "Erdoğan ile görüşme normal değil"

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi İYİ Parti yönetimini rahatsız etti. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu katıldığı bir yayında görüşme için "normal değil" yorumunu yaptı. "Muhatap olarak benim kabul edilmem gerekirdi" dedi. Dervişoğlu'nun, Akşener’e yakın isimlere de tepkisi vardı.

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