19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ömer Çelik'ten Özel'in darbe sözlerine sert tepki: Tam bir akıl tutulması

Ömer Çelik'ten Özel'in darbe sözlerine sert tepki: Tam bir akıl tutulması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2024 15:30
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz gün "darbe seviciliği" yapan Özgür Özel'in skandal sözlerine çok sert sözlerle yanıt verdi. Çelik açıklamasında "CHP Genel Başkanı Sn Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…" dedi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Özel'in açıklamalarıyla ilgili A Haber'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Ömer Çelik’ten Özel’in darbe sözlerine sert tepki
Ömer Çelik'ten Özel'in darbe sözlerine sert tepki
İstanbul’a bir yeni metro hattı daha
İstanbul'a bir yeni metro hattı daha
30 bin daha teslim edildi
30 bin daha teslim edildi
İstanbul’a yeni metro hattı
İstanbul'a yeni metro hattı
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı!
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı!
Çelik’ten Özel’in darbe seviciliğine sert tepki
Çelik'ten Özel'in darbe seviciliğine sert tepki
İzmir’de ulaşımı kilitleyen eylem
İzmir'de ulaşımı kilitleyen eylem
Sınır ötesi harekat ne zaman ve hangi noktalara yapılacak?
Sınır ötesi harekat ne zaman ve hangi noktalara yapılacak?
Olaylı derbide 12 gözaltı
Olaylı derbide 12 gözaltı
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Mehmet Uyanık A Haber’de
Mehmet Uyanık A Haber'de
30 bin konut daha teslim ediliyor
30 bin konut daha teslim ediliyor
Daha Fazla Video Göster