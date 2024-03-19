19 Mart 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ömer Çelik'ten Özel'in darbe sözlerine sert tepki: Tam bir akıl tutulması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz gün "darbe seviciliği" yapan Özgür Özel'in skandal sözlerine çok sert sözlerle yanıt verdi. Çelik açıklamasında "CHP Genel Başkanı Sn Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…" dedi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Özel'in açıklamalarıyla ilgili A Haber'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...