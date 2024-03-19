Ömer Çelik'ten Özel'in darbe sözlerine sert tepki: Tam bir akıl tutulması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz gün "darbe seviciliği" yapan Özgür Özel'in skandal sözlerine çok sert sözlerle yanıt verdi. Çelik açıklamasında "CHP Genel Başkanı Sn Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…" dedi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Özel'in açıklamalarıyla ilgili A Haber'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...