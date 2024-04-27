27 Nisan 2007’nin altyapısı nasıl hazırlandı? e-Muhtıra başarılı olsaydı ne olacaktı?

27 Nisan 2007 tarihe e- Muhtıra olarak geçti. Askerler hükümete ayar vermeye giriştiler. Ancak o dönem hükümet dik durdu ve askerin ayar verme girişimine sert karşılık verdi. Ya geçmişte olduğu gibi asker karşısında şapkasını alıp gitseydi. Yani e- muhtıra darbeye dönüşseydi neler olacaktı? İşte tüm detaylar…

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