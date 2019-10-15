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15.10.2019
Muazzez Ersoy'dan 'Barış Pınarı' mesajı: Dualarımız onlarla |Video
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'Barış Pınarı' harekatına sanat dünyasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Muazzez Ersoy'dan Mehmetçik'e destek verdi. "Devletimiz doğru olanını yapıyor. Sınır güvenliğimiz için olması gerekeni yapıyor. Devletimizin ve askerimizin yanındayız.Dualarımızı onlarla..." ifadelerini kullandı.
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