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15.10.2019

Muazzez Ersoy'dan 'Barış Pınarı' mesajı: Dualarımız onlarla |Video

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'Barış Pınarı' harekatına sanat dünyasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Muazzez Ersoy'dan Mehmetçik'e destek verdi. "Devletimiz doğru olanını yapıyor. Sınır güvenliğimiz için olması gerekeni yapıyor. Devletimizin ve askerimizin yanındayız.Dualarımızı onlarla..." ifadelerini kullandı.

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