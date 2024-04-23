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MSB’den 23 Nisan’a özel klip! Çocuklar Vatan Marşı’nı seslendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 15:32
Milli Savunma Bakanlığı ile TRT Çocuk Korosu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel klip hazırlandı. Kuvvet komutanlıklarının üniformalarını giyen çocukların Vatan Marşı'nı seslendirdiği görüntüler bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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