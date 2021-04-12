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Mısır'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmek istiyoruz

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Giriş: 12.04.2021 15:12
Güncelleme:12.04.2021 15:30
Son dakika haberine göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Türkiye ile iki tarafın da faydasına olacak diyalog ve uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, 10 Nisan'da Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Mısır'dan Türkiye açıklaması
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