Berdan Mardini'nin eski sevgilisi Morena Taraku’nun evinden 65 kiloluk kasayı çaldılar! 1 milyon Euro'luk soygunun detayları...

Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, bir dönem Berdan Mardini ile yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti. Ancak son günlerde yaşadığı olayla magazin dünyasının gündemine oturdu. Şişli'de bulunan lüks rezidansında gerçekleşen bir hırsızlık olayı, Taraku'yu adeta şoke etti. İşte, 1 milyon Euro'luk soygun olayıyla ilgili ilginç detaylar...