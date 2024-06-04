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Berdan Mardini'nin eski sevgilisi Morena Taraku’nun evinden 65 kiloluk kasayı çaldılar! 1 milyon Euro'luk soygunun detayları...

Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, bir dönem Berdan Mardini ile yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti. Ancak son günlerde yaşadığı olayla magazin dünyasının gündemine oturdu. Şişli'de bulunan lüks rezidansında gerçekleşen bir hırsızlık olayı, Taraku'yu adeta şoke etti. İşte, 1 milyon Euro'luk soygun olayıyla ilgili ilginç detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:19
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Berdan Mardini’nin eski sevgilisi Morena Taraku’nun evinden 65 kiloluk kasa çaldılar! 1 milyon Euro’luk soygunun detayları...

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında gerçekleşen hırsızlık olayında kimliği belirsiz 3 şüphelinin, Taraku'nun evine ellerinde valizlerle girip 2 saat 15 dakika sonra yine valizlerle ve 65 kiloluk kasayı sırtlayarak kayıplara karıştıkları tespit edildi.

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Berdan Mardini’nin eski sevgilisi Morena Taraku’nun evinden 65 kiloluk kasa çaldılar! 1 milyon Euro’luk soygunun detayları...

Şarkıcı Berdan Mardini ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Morena Taraku'nun 31 Temmuz 2023 günü Şişli'deki yüksek güvenlikli lüks rezidanstaki evine hırsızlar girmişti.

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Berdan Mardini’nin eski sevgilisi Morena Taraku’nun evinden 65 kiloluk kasa çaldılar! 1 milyon Euro’luk soygunun detayları...

Hırsızlar, evdeki içinde ziynet altınları, lüks saatler ve para olan 65 kilo ağırlığında kasayı, piyasa değeri 1 milyon Euro'luk ziynet eşyasını çalıp kaçmıştı. Eve gelen ünlü şarkıcının yardımcısı Serkan Elmas, içerinin darmadağınık ve ziynet eşyalarının olduğu kapının kırılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Berdan Mardini’nin eski sevgilisi Morena Taraku’nun evinden 65 kiloluk kasa çaldılar! 1 milyon Euro’luk soygunun detayları...

"ONDAN ŞÜPHELENİYORUM"

Serkan Elmas karakoldaki ifadesinde; yaklaşık 1 ay önce işten çıkardıkları Khayla A. adlı şahsın kendisini aradığını ve Morena Taraku'nun yurt dışında olup olmadığını ve yerine başka çalışan alıp almadıklarını sorduğunu söyledi. Şahıstan şüphelendiğini, ev dışında olduklarının yalnızca şüphelinin bildiğini, anahtarı kopyalamış olabileceğini ve eve anahtarla girilmiş olduğunu kaydetti.

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Berdan Mardini’nin eski sevgilisi Morena Taraku’nun evinden 65 kiloluk kasa çaldılar! 1 milyon Euro’luk soygunun detayları...

2 SAAT 15 DAKİKALIK HIRSIZLIK

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.