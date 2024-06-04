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Refah'ta drone ile insan avı! Vahşette sınır tanımıyorlar

7 Ekim'den itibaren Gazze'yi abluka altına alarak büyük bir soykırıma imza atan katil İsrail vahşetin dozajını her geçen gün artırıyor. Terör devleti İsrail, son olarak 'Güvenli Bölge' olarak nitelediği Rafah'taki çadır kentte kalan sivillerin üzerine bombalar yağdırdı. Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, bölgedeki son durumu aktardı. Başkan Sufi, "Sokakların üzerinde dronelar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor." ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 06:48
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Refah’ta drone ile insan avı! Vahşette sınır tanımıyorlar

Dünyanın gözü önünde Gazze'deki bir avuç Müslüman'ı yok etmeye çalışan siyonist İsrail yönetimi, zalimlikte sınır tanımıyor. Siyonist paradigmanın sapkın öğretilerini baz alan vahşiler ordusu, masumları katletmekten bir an bile çekinmiyor.

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Refah’ta drone ile insan avı! Vahşette sınır tanımıyorlar

Güvenli bölge dedikleri lokasyonları da ateş altına alan İsrail, kundaktaki bebekleri acımasızca katlediyor. Son olarak Refah kentini ölüm ablukasına alan İsrail, sistematik bir soykırım uyguluyor.

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Refah’ta drone ile insan avı! Vahşette sınır tanımıyorlar

SABAH, Refah kentinin belediye başkanı Ahmed Es Sufi'ye ulaştı ve en yetkili isimden son durum hakkında bilgi aldı.

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Refah’ta drone ile insan avı! Vahşette sınır tanımıyorlar

HER AN ATEŞ ALTINDAYIZ

Refah'ın İsrail ordusu tarafından ablukaya alındığını kaydeden Başkan Es Sufi, "Refah bölgesinin karadan işgalinin 24.günü (röportajın yapıldığı gün itibariyle) İsrail ordusu 'Philadelphia koridoru' nun ortasına ulaştı ve şehirdeki bütün yüksek binaları bombaladı.

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Refah’ta drone ile insan avı! Vahşette sınır tanımıyorlar

Sokakların üzerinde dronelar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor. Vatandaşlarımızın çoğu Refah'taki bu katliamdan kaçıyor. Refah'ın doğu bölgesinde hava saldırılarından ve tank bombalamalarından dolayı yok olan birçok ev var. Birçok ölü ve yaralı var." dedi.