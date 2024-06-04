Refah'ta drone ile insan avı! Vahşette sınır tanımıyorlar
7 Ekim'den itibaren Gazze'yi abluka altına alarak büyük bir soykırıma imza atan katil İsrail vahşetin dozajını her geçen gün artırıyor. Terör devleti İsrail, son olarak 'Güvenli Bölge' olarak nitelediği Rafah'taki çadır kentte kalan sivillerin üzerine bombalar yağdırdı. Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, bölgedeki son durumu aktardı. Başkan Sufi, "Sokakların üzerinde dronelar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor." ifadelerini kullandı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:48Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 06:48