Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin’den balo açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde mezuniyet balolarının yasaklandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Bakan Tekin, öğrenci ailelerinin gelir durumlarının da göz önünde bulundurularak balo yapılan otellerin maddi külfet oluşturmaması gerektiğine dikkat çekti. Yeni müfredatla birlikte Osmanlı Cumhuriyet ikilemiyle karşı karşıya olduklarını da söyledi.

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