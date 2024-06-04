04 Haziran 2024, Salı
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FETÖ'nün çiftliği sessizliğe büründü! Pensilvanya'da mezarlık detayı | Kaçtı mı, kaçırıldı mı? FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı ne? Tüm detaylar A Haber'de
15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Fetullah Gülen'in 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddia edildi. Alanın görüntülendiğini fark eden örgüt üyelerinin yaptıkları hareketler ise dikkatlerden kaçmadı. Gülen'in kaçırıldığı öne sürülen alandaki 'mezarlık' detayı da dikkat çekti.