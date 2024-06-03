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Suriye milli ordusu "harp okulu" açıldı! Terör örgütlerine karşı profesyonel asker yetiştirilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 18:15
Suriye Milli Ordusu'nun "harp okulu" Afrin'de açıldı. SMO askerlerine modern askeri eğitim verilecek. Hem bu konuyu hem de terör örgütü PKK/PYD'NİN Suriye'de sözde seçim hazırlığını Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte Ağar’ın açıklamaları…
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