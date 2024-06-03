03 Haziran 2024, Pazartesi
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Suriye milli ordusu "harp okulu" açıldı! Terör örgütlerine karşı profesyonel asker yetiştirilecek
Suriye Milli Ordusu'nun "harp okulu" Afrin'de açıldı. SMO askerlerine modern askeri eğitim verilecek. Hem bu konuyu hem de terör örgütü PKK/PYD'NİN Suriye'de sözde seçim hazırlığını Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte Ağar’ın açıklamaları…