03 Haziran 2024, Pazartesi
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Çalışan anneye 325 Euro! Annelere destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Çalışan annelere 325 Euro destek ödemesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu ve başvuru ekranı erişime açıldı. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Detaylar A Haber'de...