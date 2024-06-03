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Çalışan anneye 325 Euro! Annelere destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 17:55
Çalışan annelere 325 Euro destek ödemesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu ve başvuru ekranı erişime açıldı. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Detaylar A Haber'de...
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Çalışan anneye 325 Euro!
Çalışan anneye 325 Euro!
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