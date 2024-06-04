Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar! 1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri

Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak 'Smart Trade Coin' sistemiyle 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme katan dolandırıcılık örgütünün yeni üyelerini kampa aldığı ve sertifika verdiği ortaya çıktı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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