04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar! 1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri

Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak 'Smart Trade Coin' sistemiyle 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme katan dolandırıcılık örgütünün yeni üyelerini kampa aldığı ve sertifika verdiği ortaya çıktı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:40
  • 1
  • 13
Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar! 1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' adlı sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

  • 2
  • 13
Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar! 1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri

Yüksek kazanç vaadiyle uluslararası saadet zinciri oluşturduğu tespit edilen şebekenin bu yöntemle 1 milyar dolarlık vurgun gerçekleştirildiği belirlendi.

  • 3
  • 13
Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar! 1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri

3 BİN ŞÜPHELİ TEK TEK İNCELENDİ

Vatandaşı soyup soğana çevirmek amacıyla kurulan 'Smart Trade Coin' uluslararası saadet zincirinin detaylarına SABAH ulaştı.

  • 4
  • 13
Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar! 1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Smart Trade Coin' üzerinden vurgun gerçekleştiren organize suç örgütünü mercek altına aldı.

  • 5
  • 13
Aşkım Kapışmak dahil birçok ünlü ismi sisteme kattılar! 1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zinciri

Siber polisinin 2 yıl süren soruşturmasında ilk olarak belirlenen 3 bin şüpheli üzerinde yapılan detaylı çalışması sonucunda 127 kişilik ana kadro ortaya çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü soruşturma hakkında; Ticaret Bakanlığı, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve bankalara bilgi geçti.