03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

New York polisi Türk gazeteciye saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci detayları A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2024 22:30
Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek gösterilerini görüntüleyen Türk gazeteci saldırıya uğradı. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek saldırıya tepkisini gösterdi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş'a yönelik polis şiddetini kınıyoruz" dedi. Saldırıuya uğrayan AA foto muhabiri Fatih Aktaş yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
New York polisi Türk gazeteciye saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci detayları A Haber’de anlattı
New York polisi Türk gazeteciye saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci detayları A Haber'de anlattı
1 milyar dolarlık kripto para vurgunu!
1 milyar dolarlık kripto para vurgunu!
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Suriye milli ordusu harp okulu açıldı!
Suriye milli ordusu "harp okulu" açıldı!
Çalışan anneye 325 Euro!
Çalışan anneye 325 Euro!
YKS maratonu başlıyor!
YKS maratonu başlıyor!
Hava değişiminin sağlığa etkisi!
Hava değişiminin sağlığa etkisi!
4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Özer Uçuran Çiller’e veda!
Özer Uçuran Çiller’e veda!
Canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu...
Canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu...
Bu dünyadan bir Muhammed Ali geçti!
Bu dünyadan bir Muhammed Ali geçti!
Kurbanlık taşıyan araçlara denetim
Kurbanlık taşıyan araçlara denetim
Daha Fazla Video Göster