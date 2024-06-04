Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan takdir toplayan hareket! Konserinde Filistin bayrağı açtı | İsrail'e tepki gösterdi

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana zulme devam ederken binlerce mazlum katledildi. Son olarak işgalci İsrail, geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs 2024) Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alarak yeni bir katliama imza attı. Onlarca mazlum, yanarak şehit oldu. Katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı duruşunu her fırsatta dile getiren müzisyen Sinan Akçıl, Şanlıurfa'daki konserinde de Filistin'i unutmadı. Konser sırasında Filistin bayrağını öperek açan Akçıl, "Tabii ki çok büyük bir zulüm var. Oraya sesimizi duyurmayı unutmamalıyız," sözleriyle İsrail'in katliamına bir kez daha dikkat çekti. İşte o görüntüler...

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