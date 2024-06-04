Köpek saldırısında emsal karar! Mahkeme belediyeleri sorumlu tuttu
Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması beklenen düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Köpek saldırısı sonucu yaralanan avukatın açtığı davada mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kusurlu bularak tazminat cezası verdi. Üst mahkeme, Balçova Belediyesi'nin de sorumlu olduğunu kaydederek kararı onadı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
06:58
Balçova ilçesinde bulunan kent ormanında 11 Mart 2021 günü spor yapan avukat Selman Eke, 5- 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Kolundan ve bacağından yaralanan, montu, telefonu ve pantolonu da zarar gören Eke, saldırıdan sorumlu tuttuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ihtarname çekip, şikayetçi oldu.
İhtarnamesine cevap alamayan Eke, İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurarak, hizmet kusuru bulunduğunu iddia ettiği belediyeden, 10 bin lira maddi 15 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.
SPOR YAPARKEN, SAHİPSİZ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI
İdarenin, gerekli önlemleri almada yükümlülüklerini yerine getirmediği ve kişilerin kamusal alanda güven içinde yaşamasını sağlayan önlemleri yeterince almadığını belirten mahkeme, insan ve çevre sağlığı açısından artık tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusundaki görevlerini yapmadığını ve hizmet kusurunun olduğunu belirterek, 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Dosyanın gönderildiği istinaf mahkemesi ise sorumlu kurumlar arasına Balçova Belediyesi'ni de dahil ederek, yerel mahkemenin kararını onadı.