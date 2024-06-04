Köpek saldırısında emsal karar! Mahkeme belediyeleri sorumlu tuttu

SPOR YAPARKEN, SAHİPSİZ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

İdarenin, gerekli önlemleri almada yükümlülüklerini yerine getirmediği ve kişilerin kamusal alanda güven içinde yaşamasını sağlayan önlemleri yeterince almadığını belirten mahkeme, insan ve çevre sağlığı açısından artık tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusundaki görevlerini yapmadığını ve hizmet kusurunun olduğunu belirterek, 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.