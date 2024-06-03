"Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun! Yüzlerce kişi nasıl dolandırıldı? Mağdurların parası geri ödenecek mi? Tüm cevaplar A Haber'de!

Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 127 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında yazar Aşkım Kapışmak da bulunuyor. Şebekenin sözde kripto varlık alım-satım platformu ile mağdurlardan 1 milyar dolarlık vurgun yaptığı belirtildi. Yaşanan gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, A Haber ekranlarında akıllardaki birçok soruyu cevapladı.