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"Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun! Yüzlerce kişi nasıl dolandırıldı? Mağdurların parası geri ödenecek mi? Tüm cevaplar A Haber'de!

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Giriş: 03.06.2024 18:52
Güncelleme:03.06.2024 19:06
Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 127 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında yazar Aşkım Kapışmak da bulunuyor. Şebekenin sözde kripto varlık alım-satım platformu ile mağdurlardan 1 milyar dolarlık vurgun yaptığı belirtildi. Yaşanan gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, A Haber ekranlarında akıllardaki birçok soruyu cevapladı.
1 milyar dolarlık kripto para vurgunu!
1 milyar dolarlık kripto para vurgunu!
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