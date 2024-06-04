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İstanbul’un tabut binaları alarm veriyor! İstanbul’da 300 binden fazla yorgun bina var

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 04.06.2024 09:13
İstanbul Küçükçekmece'de pazar günü büyük bir gürültüyle çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Binanın deprem olmadan kendi kendine yıkılmasıysa, megakentte endişe yarattı. Uzmanlar konuyla alakalı “Acil kentsel dönüşüm şart” dedi.
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İstanbul’un tabut binaları alarm veriyor!
İstanbul’un tabut binaları alarm veriyor!
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