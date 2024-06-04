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Terör gözaltısına CHP’den tepki! CHP heyeti Hakkari’ye gidiyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 04.06.2024 09:01
Terör soruşturması kapasımda DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasına CHP'den tepki geldi. CHP heyetinin Hakkari'ye gideceğini açıklandı.
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