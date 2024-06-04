04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ankara'nın gündeminde ne var? Kabine bugün toplanıyor! Bayram tatili 9 gün olacak mı?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2024 09:05
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler Kabine sonrası netleşecek. Masada terörle mücadele ve 9'uncu yargı paketi de var. Kamuda tasarruf, enflasyonla mücadele konuları ele alınacak. Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'te grubu olmayan partilerle görüşecek. Hüda-Par, DSP ve Yeniden Refah genel başkanlarıyla görüşecek. Milli haberleşme uydusu Türksat 6A bugün ABD'ye gönderilecek.  CHP, MHP ve DEM Parti meclis grup toplantıları yapılacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un tabut binaları alarm veriyor!
İstanbul’un tabut binaları alarm veriyor!
Mezuniyet baloları yasaklandı mı?
Mezuniyet baloları yasaklandı mı?
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Terör gözaltısına CHP’den tepki!
Terör gözaltısına CHP’den tepki!
63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan takdir toplayan hareket!
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan takdir toplayan hareket!
FETÖ sonrası CIA’in korkunç planı!
FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı!
New York polisi Türk gazeteciye saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci detayları A Haber’de anlattı
New York polisi Türk gazeteciye saldırdı! Saldırıya uğrayan gazeteci detayları A Haber'de anlattı
1 milyar dolarlık kripto para vurgunu!
1 milyar dolarlık kripto para vurgunu!
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Suriye milli ordusu harp okulu açıldı!
Suriye milli ordusu "harp okulu" açıldı!
Çalışan anneye 325 Euro!
Çalışan anneye 325 Euro!
Daha Fazla Video Göster