04 Haziran 2024, Salı
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Ankara'nın gündeminde ne var? Kabine bugün toplanıyor! Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler Kabine sonrası netleşecek. Masada terörle mücadele ve 9'uncu yargı paketi de var. Kamuda tasarruf, enflasyonla mücadele konuları ele alınacak. Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'te grubu olmayan partilerle görüşecek. Hüda-Par, DSP ve Yeniden Refah genel başkanlarıyla görüşecek. Milli haberleşme uydusu Türksat 6A bugün ABD'ye gönderilecek. CHP, MHP ve DEM Parti meclis grup toplantıları yapılacak.