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Kabine yarın toplanıyor! Bayram tatili 9 gün olacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 18:24
Güncelleme:03.06.2024 18:25
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Hükümetin 1 yılının değerlendirileceği toplantıda, kamuda tasarruf düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve Gazze başlıkları ele alınacak. Kabinede ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da görüşülecek. İşte detaylar….
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