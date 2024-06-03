Kabine yarın toplanıyor! Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Hükümetin 1 yılının değerlendirileceği toplantıda, kamuda tasarruf düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve Gazze başlıkları ele alınacak. Kabinede ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da görüşülecek. İşte detaylar….

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