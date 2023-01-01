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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yanlış hesap Ankara’dan döner

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Giriş: 01.01.2023 13:12
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurları havadan denetledi. "Yanlış hesap Ankara'dan döner" diyen Bakan Akar, "Meis Adasına 40 bin kilometrelik yetki alanı istiyorlar" ifadelerini kullandı.
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