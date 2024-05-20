Kaza sonrası Reisi'den geriye yüzüğü kaldı! İşte o görüntüler...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken 19 Mayıs Pazar günü düştü. Kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi'inin yüzüğü bulundu. İşte o görüntüler...

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