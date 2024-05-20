20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Mert Yazıoğlu'nun eski aşkı bakın hangi oyuncuymuş! Sadece 4 yıl sürdü! Yalı Çapkını dizisinde...

Karagül, Aşk 101, Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarla tanınana Mert Yazıcıoğlu, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mina Demirtaş gibi isimlerle başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Özellikle eski sevgilisinin de ünlü oyuncu olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte Mert Yazıcıoğlu'nun eski aşkı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:30
  • 1
  • 101
Mert Yazıoğlu’nun eski aşkı bakın hangi oyuncuymuş! Sadece 4 yıl sürdü! Yalı Çapkını dizisinde...

Yakışıklı Mert Yazıcıoğlu kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor.

  • 2
  • 101
Mert Yazıoğlu’nun eski aşkı bakın hangi oyuncuymuş! Sadece 4 yıl sürdü! Yalı Çapkını dizisinde...

Şimdilerde Özcan Deniz, Özgü Namal, Erkan Avcı, Mina Demirtaş gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu bu sefer de eski sevgilisiyle gündem oldu.

  • 3
  • 101
Mert Yazıoğlu’nun eski aşkı bakın hangi oyuncuymuş! Sadece 4 yıl sürdü! Yalı Çapkını dizisinde...

Bir dönem Dilan Çiçek Deniz ile kız süreli birliktelik yaşayan Yazıcıoğlu'nun daha önce de başka bir oyuncuyla sevgili olduğu ortaya çıktı.

  • 4
  • 101
Mert Yazıoğlu’nun eski aşkı bakın hangi oyuncuymuş! Sadece 4 yıl sürdü! Yalı Çapkını dizisinde...

Hatta güzel oyuncu şimdilerde, Yalı Çapkını dizisinin başrolünde yer alıyor. Bu ilişki ise sadece 4 yıl sürebilmiş...

  • 5
  • 101
Mert Yazıoğlu’nun eski aşkı bakın hangi oyuncuymuş! Sadece 4 yıl sürdü! Yalı Çapkını dizisinde...

İşte Mert Yazıcıoğlu başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...