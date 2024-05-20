Mert Yazıoğlu'nun eski aşkı bakın hangi oyuncuymuş! Sadece 4 yıl sürdü! Yalı Çapkını dizisinde...

Karagül, Aşk 101, Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarla tanınana Mert Yazıcıoğlu, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mina Demirtaş gibi isimlerle başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Özellikle eski sevgilisinin de ünlü oyuncu olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte Mert Yazıcıoğlu'nun eski aşkı...