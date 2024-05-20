20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Seda Sayan'dan boşanma iddialarına yanıt! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le evlenmişti

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile hakkında çıkan boşanma iddialarına yanıt verdi. Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren 61 yaşındaki şarkıcı, Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Boşanma iddialarıyla zaman zaman gündem olan şarkıcı, konuya açıklık getirdi. İşte Seda Sayan'dan açıklama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:27
  • 1
  • 8
Seda Sayan’dan boşanma iddialarına yanıt! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenmişti

Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.

  • 2
  • 8
Seda Sayan’dan boşanma iddialarına yanıt! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenmişti

Çağlar Ökten ile her defasında düşman çatlatan pozlarını paylaşan Seda Sayan, evlendiği günden itibaren boşanma haberleriyle konuşuluyor.

  • 3
  • 8
Seda Sayan’dan boşanma iddialarına yanıt! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenmişti

Seda Sayan, Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin'in konuğu oldu. Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen 61 yaşındaki Sayan, konuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

Beni estetik ile yargılayanlar benden daha çok estetik yaptıranlar. Ben bunu paylaşanlardanım. 'Neden yaptırdıklarını gösteriyor?' diye eleştiriyorlar. 'Bedava yaptırdığı için paylaşıyor' diyorlar. Şimdi bunu benim ne bedava yaptırmaya ihtiyacım var, ne de bu şekilde reklam yapmaya ihtiyacım var. Ben istiyorum ki böyle bir uygulama çıkmış. Bakın bu da güzel bunu yaptırın. Ben ne söylersem olay oluyor. Eleştirinin altında büyük bir hayranlık var. Mesela sosyal medyada fotoğrafları bozuyorlar ve insanlardan kötü eleştiri duymak istiyorlar.

  • 4
  • 8
Seda Sayan’dan boşanma iddialarına yanıt! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenmişti

'Ay ne kadar güzel olmuş Seda Sayan' değil de 'Kendini ne hale sokmuş, şahtın şahbaz oldun' gibi şeyler duymak istiyorlar. Hiç öyle değilim. Bunlar daha çok yorum alıyor diye size öyle yansıtıyorlar. Farz edelim ömür boyu genç gösterecek bir iğne çıktı ama test aşamasında. Sadece bir kişi üzerinde uygulanacak.

  • 5
  • 8
Seda Sayan’dan boşanma iddialarına yanıt! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenmişti

Gider yaptırır mısınız?" sorusu karşısında ünlü isim, "Kabul eder, en önde giderim. Estetik dediğin zaman ben hiç korkmam. Benden daha çok estetik yaptırmışlar var. Söylemiyorlar. Söylemedikleri için biraz ortadan kayboluyorlar. Sonra geliyorlar 'Şöyle oldu böyle oldu, küçük dokunuşlar' diyorlar. Hiç küçük dokunuşlar değil baya yaptırıyorsan çık söyle. Zaten geçen Çağlar'a dedim ki 'Bundan sonra bana estetik var mı diye sorduklarında 'küçük dokunuşlar' diyeceğim" cevabını verdi.