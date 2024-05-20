Seda Sayan’dan boşanma iddialarına yanıt! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le evlenmişti

Seda Sayan, Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin'in konuğu oldu. Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen 61 yaşındaki Sayan, konuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

Beni estetik ile yargılayanlar benden daha çok estetik yaptıranlar. Ben bunu paylaşanlardanım. 'Neden yaptırdıklarını gösteriyor?' diye eleştiriyorlar. 'Bedava yaptırdığı için paylaşıyor' diyorlar. Şimdi bunu benim ne bedava yaptırmaya ihtiyacım var, ne de bu şekilde reklam yapmaya ihtiyacım var. Ben istiyorum ki böyle bir uygulama çıkmış. Bakın bu da güzel bunu yaptırın. Ben ne söylersem olay oluyor. Eleştirinin altında büyük bir hayranlık var. Mesela sosyal medyada fotoğrafları bozuyorlar ve insanlardan kötü eleştiri duymak istiyorlar.