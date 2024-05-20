20 Mayıs 2024, Pazartesi
Seda Sayan'dan boşanma iddialarına yanıt! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le evlenmişti
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile hakkında çıkan boşanma iddialarına yanıt verdi. Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren 61 yaşındaki şarkıcı, Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Boşanma iddialarıyla zaman zaman gündem olan şarkıcı, konuya açıklık getirdi. İşte Seda Sayan'dan açıklama...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:27
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