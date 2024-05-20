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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ilk ulaşılma anı ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 22:56
Son dakika... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken 19 Mayıs Pazar günü düştü. Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdiği AKINCI silahlı insansız hava aracı, helikopter enkazının bulunduğu noktayı gece yarısı tespit etti. Kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başta olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ilk ulaşılma anı ortaya çıktı.
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