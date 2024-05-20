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Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazında A Haber canlı yayın yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 14:49
Dünya merak etti, A Haber görüntüledi. İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı. Görüntüler dünya medyasında yankı uyandırdı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Londra’dan aktardı.
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Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor
Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor
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