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Reisi’nin cenaze töreni yarın! Cenazesi Meşhed’de toprağa verilecek

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 20.05.2024 15:28
Tebriz bölgesinden yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreni yarın yapılacak. Reisi Meşhed’de toprağa verilecek. Tahran’dan son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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