Helikopter kazasındaki soru işaretleri! Önemli hadisedeki 5 soru, 5 cevap A Haber’de

İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla sarsıldı. Bu trajik olay, Doğu Azerbaycan eyaletinde zorlu hava koşulları nedeniyle meydana geldi. Kritik bir dönemde gerçekleşen olay ile ilgili ise akılarda soru işaretleri oluştu. İşte bu önemli hadisenin cevabı beş soruda tüm detaylarıyla A Haber’de.

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