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Helikopter kazasındaki soru işaretleri! Önemli hadisedeki 5 soru, 5 cevap A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 19:05
İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla sarsıldı. Bu trajik olay, Doğu Azerbaycan eyaletinde zorlu hava koşulları nedeniyle meydana geldi. Kritik bir dönemde gerçekleşen olay ile ilgili ise akılarda soru işaretleri oluştu. İşte bu önemli hadisenin cevabı beş soruda tüm detaylarıyla A Haber’de.
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Helikopter kazasındaki soru işaretleri!
Helikopter kazasındaki soru işaretleri!
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Kazada madde madde soru işaretleri
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