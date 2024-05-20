Reisi sonrası dönem nasıl olacak? İran’da hangi adımlar atılacak?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Akıncı TİHA sayesinde tespit edildi. Uçağın paylaştığı koordinatlara giden ekipler cenazelere ulaştı. Peki bundan sonra İran’dan neler olacak? Helikopter nasıl kırıma uğradı? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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