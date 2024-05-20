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TV yayıncılığına A Haber imzası! Dünyanın konuştuğu görüntüler…

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 20.05.2024 14:58
Güncelleme:20.05.2024 15:03
İran'ın kuzeyindeki dağlık alanda düşen helikopterin enkazını, Türkiye'nin yardım için gönderdiği Akıncı TİHA buldu. İran medyası önce enkaz alanında hiçbir yaşam belirtisinin olmadığını duyurdu ardından Reisi'nin hayatını kaybettiği haberini verdi. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve kameramanı Kadir Mercan enkaz alanına ilk giren ekip oldu ve dün TV yayıncılığına A Haber imzası anlattı. İşte tüm detaylar…
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