20 Mayıs 2024, Pazartesi
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TV yayıncılığına A Haber imzası! Dünyanın konuştuğu görüntüler…
İran'ın kuzeyindeki dağlık alanda düşen helikopterin enkazını, Türkiye'nin yardım için gönderdiği Akıncı TİHA buldu. İran medyası önce enkaz alanında hiçbir yaşam belirtisinin olmadığını duyurdu ardından Reisi'nin hayatını kaybettiği haberini verdi. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve kameramanı Kadir Mercan enkaz alanına ilk giren ekip oldu ve dün TV yayıncılığına A Haber imzası anlattı. İşte tüm detaylar…