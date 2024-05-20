Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazında A Haber canlı yayın yaptı
Dünya merak etti, A Haber görüntüledi. İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı. Görüntüler dünya medyasında yankı uyandırdı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Londra'dan aktardı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.05.2024
14:48 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:05
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına dünya televizyonlarında ilk ulaşan A Haber oldu. Uluslararası medya da A Haber'in görüntülerini yayınladı.
A HABER DÜNYADA GÜNDEM OLDU
A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Londra'dan aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Kaza bölgesine giden televizyon olan ve o bölgedeki bu sıcak gelişmeyi görüntüleyebilen
A Haber gerçekten dünyanın birçok kanalında haber kanallarında ajanslarında gündem olmuş durumda. Dünyada enkaza ilk ulaşan ekip oldu A Haber.
Mehmet Karataş'ın çekmiş olduğu enkaz görüntüleri an itibariyle dünyanın önde gelen haber ajansları tarafından hatta televizyon özellikle BBC gibi dünyanın bilinmiş haber kanallarından bir tanesi bu görüntülerle yeniden izleyicilerine o görüntüleri vermeye devam ediyor.
SADECE A HABER EKİBİ BAŞARDI
Dünya basını da gelişmeleri uzun zamandır kazanın meydana geldiği andan itibaren takip ediyor. Canlı yayınlarla gelişmeleri duyuruyor ancak dünyanın konuştuğu bu kazanın meydana geldiği bölgeye giden ve kırıma uğrayan helikopteri görüntülemeyi sadece A Haber ekibi başardı. A Haber'in çekmiş olduğu görüntüler
The Associated Press, Reuters, BBC gibi birçok haber ajansı ve televizyonlar tarafından da A News logosuyla servis ediliyor.
A HABER'İN GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN ANALİZ YAPILIYOR
Bu görüntüler üzerinden analizler yapılıyor. Görüntülerde en dikkat şeyin bölgedeki yoğun sis olduğu özellikle belirtiliyor. Kaza kırım uzmanlarının daha sağlıklı analiz yapmalarına da imkan sağlıyor.
Helikopterin motor görüntüleri 4 ya da 5 parçaya bölünmüş durumda olması ve yine helikopterin çevresinde küçük parçaların bulunması da yorumcular tarafından farklı şekillerde yorumlanıyor analiz ediliyor.