Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor! Reisi’nin öldüğü helikopterin enkazında A Haber canlı yayın yaptı

SADECE A HABER EKİBİ BAŞARDI

Dünya basını da gelişmeleri uzun zamandır kazanın meydana geldiği andan itibaren takip ediyor. Canlı yayınlarla gelişmeleri duyuruyor ancak dünyanın konuştuğu bu kazanın meydana geldiği bölgeye giden ve kırıma uğrayan helikopteri görüntülemeyi sadece A Haber ekibi başardı. A Haber'in çekmiş olduğu görüntüler The Associated Press, Reuters, BBC gibi birçok haber ajansı ve televizyonlar tarafından da A News logosuyla servis ediliyor.