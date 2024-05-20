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Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Dilan ve Engin Polat çiftinden şikayetçi olan Banu Parlak'tan flaş hamle! | Sebebini böyle açıkladı...

Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında şikayetçi olan Banu Parlak şikayetinden vazgeçti. Parlak olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim. Bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim. Umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.05.2024 18:28
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Banu Parlak Dilan ve Engin Polat hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

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Banu Parlak Dilan ve Engin Polat hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın ilk duruşması 25 Nisan günü Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüştü.

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Banu Parlak Dilan ve Engin Polat hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Banu Parlak duruşmanın görülmesinden yaklaşık 1 ay sonra şikayetinden vazgeçti.

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Banu Parlak Dilan ve Engin Polat hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Parlak sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesi ile aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık. Yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık. Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandı gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır.

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Banu Parlak Dilan ve Engin Polat hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Ben bu zamana kadar karşımda muhatap bulamıyordum, avukatım ile yapmış olduğumuz durum değerlendirmesi sonucu olayı direkt şahısların kendisinden dinlememiz gerektiği kanısına vardık.