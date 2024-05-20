Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner! Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun

Altın Piyasasında Son Durum

Türk halkının altın yatırımında vazgeçilmezi olan takı altınlarına yoğun ilgi dikkat çekerken çeyrek, yarım, gram, tam altın ve gremse altına olan talep rekor artış göstermişti. Piyasada zaten çok fazla olmayan gremse altına olan talep ile bu altın yoka düşerken, elinde gremse altın olan kişilere yönelik kuyumcuların yeni teklifi açıklandı.