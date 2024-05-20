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Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner! Kuyumcular 40.186 TL'den havada kapıyor olan koşsun

Altın, tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilmiştir. Son zamanlarda yaşanan ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Türkiye'de ve dünya genelinde altına olan talep, özellikle belirli altın türlerine yönelik ilgiyle birlikte, sürekli artmaktadır.

Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:50
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Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner! Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun

Piyasalar, özellikle gremse altın gibi nadir bulunan türlerde ciddi yükselişler göstermiştir. Örneğin, gremse altının alış fiyatı şu anda 40.186,88 TL iken, satış fiyatı 41.105,14 TL seviyesindedir. Bu durum, altına olan genel talebin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

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Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner! Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun

Yatırımcıların Altına Olan İlgisinin Sebepleri

Altın yatırımcıları için cazip hale gelmesinin başlıca sebepleri arasında, ekonomik belirsizlikler ve düşük faiz oranları yer almaktadır. Ayrıca, altın; enflasyon karşısında bir koruma sağladığı için tercih edilmektedir.

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Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner! Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun

Türkiye'de Altın Yatırımı

Türk halkı, özellikle takı altınlarına büyük bir ilgi göstermektedir. Piyasada, çeyrek, yarım, gram ve tam altın gibi çeşitli biçimlerdeki altınlara olan talep, son dönemde ciddi artışlar yaşamıştır. Özellikle gremse altın gibi nadir türler, yatırımcılar arasında popülerdir.

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Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner! Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun

Gremse Altına Olan Talep ve Etkileri

Gremse altın, piyasada bulunması zor olan bir altın türüdür ve bu yüzden fiyatı genellikle daha yüksek olmaktadır. Son dönemde bu türe olan talep artmış ve kuyumcular, bu durumu fırsata çevirerek yeni satış stratejileri geliştirmiştir.

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Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner! Kuyumcular 40.186 TL’den havada kapıyor olan koşsun

Altın Piyasasında Son Durum

Türk halkının altın yatırımında vazgeçilmezi olan takı altınlarına yoğun ilgi dikkat çekerken çeyrek, yarım, gram, tam altın ve gremse altına olan talep rekor artış göstermişti. Piyasada zaten çok fazla olmayan gremse altına olan talep ile bu altın yoka düşerken, elinde gremse altın olan kişilere yönelik kuyumcuların yeni teklifi açıklandı.