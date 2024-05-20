20 Mayıs 2024, Pazartesi
Yastık altında 1 tane olan köşeyi döner! Kuyumcular 40.186 TL'den havada kapıyor olan koşsun
Altın, tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilmiştir. Son zamanlarda yaşanan ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Türkiye'de ve dünya genelinde altına olan talep, özellikle belirli altın türlerine yönelik ilgiyle birlikte, sürekli artmaktadır.
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:50
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