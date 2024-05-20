20 Mayıs 2024, Pazartesi
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6-8 Ekim olayları davasında karar | Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Kerbela'ya dönmüş yüreklere su serpmiştir
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada 6-8 Ekim olayları davasında çıkan kararları değerlendirerek "6-8 olaylarını kimse mazur be meşru gösteremez. Mahkeme kararıyla ilgili haddi şana yorumları tasvip etmiyoruz. Karar kayıplarının acısıyla son 10 yıldır Kerbela’ya dönmüş yüreklere su serpmiştir. Adaletin tecellisine olan inancı yeniden güçlendirmiştir." ifadelerini kullandı..