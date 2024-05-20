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Başkan Erdoğan Kabine'nin ardından önemli açıklamalarda bulundu! Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 21:02
Güncelleme:20.05.2024 21:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı sonrası ülkede 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.
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