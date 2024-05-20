20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Dünyayı şoke eden kazada saat saat yaşananlar! Önceki helikopterlerin acil iniş yaptığı duyuruldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2024 19:28
İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan vilayetindeki bir barajın açılışını yaptıktan sonra Tahran dönüşünde helikopter kazası geçirdi. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışmaları sonucunda ise, İran’ın seçilmiş lideri ve Dışişleri Bakanı’nın da içerisinde bulunduğu helikopterde kurtulan olmadığı öğrenildi. Peki, reisi ve beraberindeki heyetin bulunmasına kadar geçen süreçte neler yaşandı, işte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suikast iddiaları nasıl okunmalı?
Suikast iddiaları nasıl okunmalı?
Dünyayı şoke eden kazada saat saat yaşananlar!
Dünyayı şoke eden kazada saat saat yaşananlar!
Helikopter kazasındaki soru işaretleri!
Helikopter kazasındaki soru işaretleri!
Kazada madde madde soru işaretleri
Kazada madde madde soru işaretleri
6-8 Ekim olayları davasında karar! Flaş açıklama
6-8 Ekim olayları davasında karar! Flaş açıklama
Reisi sonrası dönem nasıl olacak?
Reisi sonrası dönem nasıl olacak?
İran Reisi’nin yasını tutuyor!
İran Reisi’nin yasını tutuyor!
TV yayıncılığına A Haber imzası!
TV yayıncılığına A Haber imzası!
Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor
Dünya A Haber’in canlı yayınını konuşuyor
Netanyahu’ya tutuklama kararı!
Netanyahu’ya tutuklama kararı!
Düşen helikopter 45 yaşında mı?
Düşen helikopter 45 yaşında mı?
Kabine bugün toplanıyor! Gündemde ne var?
Kabine bugün toplanıyor! Gündemde ne var?
Daha Fazla Video Göster