Dünyayı şoke eden kazada saat saat yaşananlar! Önceki helikopterlerin acil iniş yaptığı duyuruldu

İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan vilayetindeki bir barajın açılışını yaptıktan sonra Tahran dönüşünde helikopter kazası geçirdi. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışmaları sonucunda ise, İran’ın seçilmiş lideri ve Dışişleri Bakanı’nın da içerisinde bulunduğu helikopterde kurtulan olmadığı öğrenildi. Peki, reisi ve beraberindeki heyetin bulunmasına kadar geçen süreçte neler yaşandı, işte detaylar…

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