Tel Aviv'de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil Netanyahu'ya "suçlusun" sesleri | Terör devleti polisinden sert müdahale

İsrailliler, Gazze'ye saldırılar devam ederken, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasına engel olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin istifası ile erken seçim talebiyle yürüyüş yaptı. Binlerce İsrailli, Batı Kudüs'teki tren istasyonunda İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "200 gün geçti esirler için çok" diye bağırdı. Katil İsrail polisi, ana caddeye ilerlemeye çalışan göstericilere TOMA'dan sıkılan pis kokulu su ve atlı birliklerle müdahale etti. Göstericilerin arasına karışan sivil polisler, bir kişiyi gözaltına aldı. İşte kare kare o anlar...