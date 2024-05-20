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Tel Aviv'de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil Netanyahu'ya "suçlusun" sesleri | Terör devleti polisinden sert müdahale

İsrailliler, Gazze'ye saldırılar devam ederken, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasına engel olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin istifası ile erken seçim talebiyle yürüyüş yaptı. Binlerce İsrailli, Batı Kudüs'teki tren istasyonunda İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "200 gün geçti esirler için çok" diye bağırdı. Katil İsrail polisi, ana caddeye ilerlemeye çalışan göstericilere TOMA'dan sıkılan pis kokulu su ve atlı birliklerle müdahale etti. Göstericilerin arasına karışan sivil polisler, bir kişiyi gözaltına aldı. İşte kare kare o anlar...

Giriş Tarihi: 20.05.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 21:46
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Tel Aviv’de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil Netanyahu’ya istifa sesleri | Terör devleti polisinden sert müdahale

Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştiren göstericiler, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep etti.

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Tel Aviv’de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil Netanyahu’ya istifa sesleri | Terör devleti polisinden sert müdahale

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!" ile "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "200 gün geçti esirler için çok" diye bağırdı.

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Tel Aviv’de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil Netanyahu’ya istifa sesleri | Terör devleti polisinden sert müdahale

İSRAİL POLİSİNDEN TOMA VE ATLI BİRLİKLERLE YÜRÜYÜŞE MÜDAHALE
Göstericiler, İsrail Meclisi'nden Başbakan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Batı Kudüs'teki Gazze Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. İsrail polisi çevrede demir bariyerler, TOMA ve atlı birliklerle konuşlandı.

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Tel Aviv’de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil Netanyahu’ya istifa sesleri | Terör devleti polisinden sert müdahale

Göstericiler, yürüyüş rotasında ilerlerken bir anda yön değiştirerek Batı Kudüs'ün ana otoyollarından Begin Caddesi'ne yöneldi. İsrail polisi, atlı birliklerle göstericilerin yolunu kapatmaya çalıştı.

İsrail polisi, ana caddeye ilerlemeye çalışan göstericiler TOMA'dan sıkılan pis kokulu su ve atlı birliklerle müdahale etti. Göstericilerin arasına karışan sivil polisler, bir kişiyi gözaltına aldı.

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Tel Aviv’de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil Netanyahu’ya istifa sesleri | Terör devleti polisinden sert müdahale

Göstericiler, İsrail Meclisi çevresindeki yollarda yürüyüşlerine devam etti. Bu sırada, bir grup aşırı sağcı ve hükümet karşıtı göstericiler karşı karşıya geldi. Aşırı sağcı İsrailliler, diğer göstericilerin pankartlarını almaya çalıştıkları sırada arbede ve taraflar arasında sözlü atışma yaşandı.