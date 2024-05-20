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Suikast iddiaları nasıl okunmalı? Sonu "helikopter seçimi" mi hazırladı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 20:04
İran Cumhurbaşkanı Reisi dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış töreni sonrası ülkeye dönüş yolunda helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin suikast iddialarını kaptan pilot havacılık uzmanı- Avni Akkaya A Haber canlı yayınında yorumladı. İşte detaylar..
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Suikast iddiaları nasıl okunmalı?
Suikast iddiaları nasıl okunmalı?
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