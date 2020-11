Milli Anadolu Ankası-2020 tatbikatı! A Haber görüntüledi…

Konya 3. ana jet üst komutanlığında milli ve uluslararası olmak üzere senede iki defa icra edilen Anadolu Ankası tatbikatlarına A Haber ekibi de katıldı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve kameraman Saygın Terzi ile Ertan Tuna'nın özel haberi.

Karada, havada ve denizde her yerde onlar var. Aldıkları eğitim ve yaptıkları tatbikatlar ile devamlı çevik ve hazırlar. Milli Anadolu Ankası-2020 tatbikatı Konya'da 3'üncü ana jet üs komutanlığında gerçekleştirildi. A Haber ekibi de nefes kesen tatbikatı görüntüledi.

İŞTE İLK GÖREV...

Senaryo gereği sınır ötesinde yaralı bir asker var. En kısa süre içerisinde düşman topraklarından alınması gerekiyor. Zamanla yarış başlıyor. Arama kurtarma timi koordinatları alıyor. Bölgeye ilk önce atak helikopteleri ulaşıyor. Çevredeki tüm tehditler etkisiz hale getiriliyor.

VE SONRASI....

"Arama kurtarma helikopterleri şu an o yaralı askerin yanına geldi ve sol taraftada yine askerler bölgeyi koruma altın aldı. şu an senaryo gereği bir yaralı asker sınır ötesinde düşman toprakları içerisinde kalmıştı. yaralı asker alındı. yaralı asker alındı. atak helikopterleri yine bölgede tarama yapıyor şu an iki arama kurtarma helikopterini görüyoruz bir helikopterdeki görevli personeller yaralı askeri aldı diğer arama kurtarma helikopterindeki askerler ise bölgenin güvenliğini sağladı işte bu tatbikatın senaryosu gerçekle birebir aynı yapılıyor şu an tatbikat başarıyla tamamlandı ve birinci arama kurtarma helikopteri bölgeden ayrıldı ikinci helikopterde yine aynı şekilde bölgeyi terk etti ve diğer helikopteri takip ediyor."

HEDEFLER TAM İSABER VURULUYOR

Arama kurtarma helikopterine bağlı bir makinalı tüfek var bu tüfek dakikada 4 bin mermi atıyor. Eğitim gereği tatbikat gereği askerler atış yapacak ve hedefleri tam isabet vurmaya çalışacak. O sırada kulede bir gözetmen olacak ve atışı değerlendirecek.

çok namlulu makineli tüfek genellikle helikopter, hafif zırhlı araçlarda ve deniz karakol botlarında kullanılabiliyor. Tatbikatta görevli personel, aldığı eğitimin gereğini yaptı ve hedefi tam isabetle vurdu.