14 Nisan 2024, Pazar
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MHP’de MYK 15 Nisan’da toplanıyor! Bahçeli'nin "A takımı" belli oluyor
Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "A takımı" belli oluyor. Partinin kurultayda seçilen merkez yönetim kurulu ve merkez disiplin kurulu ilk toplantısını yarın yapacak. Bahçeli başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik başkanlık divanı ile merkez disiplin kurulu başkanı belirlenecek.