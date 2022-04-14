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Marketlerde yeni dönem! Anlık ürün takibi için dijital sistem nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 15:19
Marketlerde yeni bir dönem başlıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun, son toplantısında, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistemin kurulmasını kararlaştırdığı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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