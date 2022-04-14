14 Nisan 2022, Perşembe
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Marketlerde yeni dönem! Anlık ürün takibi için dijital sistem nasıl olacak?
Marketlerde yeni bir dönem başlıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun, son toplantısında, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistemin kurulmasını kararlaştırdığı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.